Covid a Baronissi: due dipendenti comunali contagiati, altri nove in quarantena

Il Covid non arretra ed è di nuovo guardia alta a Baronissi. Attraverso una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, il Comune informa la cittadinanza: "A seguito dell’accertato contagio al Covid di due impiegati degli uffici tecnici comunali di Baronissi, l’Asl ha dettagliatamente ricostruito ogni contatto dei due funzionari positivi".

I dettagli

"E' stata disposta la messa in quarantena di nove dipendenti comunali oltre che di alcuni cittadini in visita in quegli uffici nei giorni scorsi. Tutti gli altri dipendenti comunali che operano in presenza sono stati sottoposti oggi, con esito negativo, a tampone di verifica.

Gli uffici comunali saranno, nel pomeriggio di oggi, chiusi per consentire ulteriore azione di sanificazione dopo quella già eseguita lo scorso sabato".