Covid a Battipaglia: due mamme positive partoriscono in ospedale

Non solo brutte notizie in questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche storie a lieto fine. Una riguarda due donne incinte, risultate positive al Covid-19, che, nella giornata di ieri, hanno partorito presso l’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

La storia

Si tratta di una trentenne di nazionalità marocchina e di una trentacinquenne originaria dell’Ucraina. La prima, al suo arrivo al pronto soccorso, non era neanche a conoscenza di essere positiva al Covid ma, fortunatamente, asintomatica. Lo ha scoperto, poco dopo il ricovero, a seguito del tampone. Entrambe sono state affidate al reparto di Ginecologia del nosocomio battipagliese dove, qualche ora dopo, hanno dato alla luce due splenditi neonati, che ora vengono monitorati nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale in attesa del tampone. Le loro mamme, invece, sono state dimesse e sono tornate a casa, in isolamento.