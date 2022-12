Covid-19: 2.410 nuovi contagi ed altri 5 decessi, preoccupano i dati a Salerno città

Sono 2.410 i nuovi contagi in Campania, su 10.664 casi analizzati, di cui 9.073 con tamponi antigenici e 1.591 con molecolari. Risultano 5, inoltre, i decessi, di cui 1 registrato nelle ultime 48 ore.

I dati ospedalieri

Venti pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e 371 in degenza. I dati sulle vaccinazioni>>>https://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html?

Il punto a Salerno città

In netto aumento, risultano i contagi da Covid 19 a Salerno, come anche i casi di influenza: la sintomatologia è simile. Intenso, il lavoro per i medici ex Usca , come sottolineato da Tv Medica: variano dai 70 ai 100 i casi di positività al giorno da Covid 19 a Salerno città. Peraltro, il dato approssimativo, in quanto molti non si sottopongono al tampone, decidendo di denunciare, eventualmente, tardi la positività al medico di famiglia. In media, vengono espletate 4-5 richieste di antivirali e un paio di richieste di monoclonali al giorno che vengono somministrati agli anziani e a pazienti fragili che necessitano di terapia tempestiva. La sintomatologia è legata a febbre alta per i primi 3- 4 giorni , tosse, mialgie, dolori ossei, congestione nasale. Purtroppo contestualmente sta girando anche l'influenza Australiana, i cui sintomi sono molto simili a quelli del Covid. Si raccomanda prudenza.