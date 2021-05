Covid-19: 284 nuovi positivi e altri 15 decessi, il bollettino

Altri 15 i nuovi decessi, di cui 12 in 48 ore, su 7.206 vittime, mentre 944 sono i nuovi guariti su 345.384 complessivi

Sono 284 i nuovi positivi in Campania, di cui 157 risultano asintomatici e 127 sintomatici, differenziazione, questa, che si riferisce ai molecolari, su 4.774 tamponi molecolari e 1.256 antigenici eseguiti in totale ieri. Altri 15, inoltre, i nuovi decessi, di cui 12 in 48 ore, su 7.206 vittime, mentre 944 sono i nuovi guariti su 345.384 complessivi.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 62

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 703

* Posti letto Covid e Offerta privata.