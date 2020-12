Covid-19: 1.067 nuovi positivi e altri 19 decessi, Bellizzi "fa il tifo" per Peppe mentre altri casi risultano nella Valle dell'Irno

Sono 1.067 i nuovi positivi in Campania. Su 18.426 tamponi effettuati ieri, infatti, 967 gli asintomatici e 100 i sintomatici, come fa sapere l'Unità di Crisi. In totale, dunque, 183.117 i contagi nella nostra regione su 1.946.290 casi analizzati.

I dati

Inoltre, 19 nuovi decessi sui 2.643 totali, di cui 11 nelle ultime 48 ore e 8 morti in precedenza ma registrati ieri​. Intanto, 2.360 i nuovi guariti su 100.527 complessivi.

Ecco anche il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 107



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.513

** Posti letto Covid e Offerta privata

Il caso a Bellizzi

In una diretta Facebook di questo pomeriggio, intanto, il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe ha fatto sapere che sono 15 i positivi del territorio di cui l'80% asitomatico. Ricoverato in ospedale, invece, un cittadino: "Forza Peppe, siamo vicini a te e alla tua famiglia e in particolare a tuo padre che anche sta attraversando un momento critico", ha detto il primo cittadino.

I contagi a Baronissi e San Severino

Il bollettino di oggi segnala altri quattro nuovi casi di positività a Baronissi e otto guarigioni. Dall’inizio della pandemia è stata superata la soglia dei cinquecento contagiati (502). Al momento i cittadini positivi a Baronissi sono 103. A Mercato San Severino, altre 2 concittadine, residenti nella frazione Sant’Angelo ed appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono risultate positive.