Covid-19: balzo dei contagi in otto comuni, positivo il sindaco di Laviano

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 nei comuni del salernitano. Altri 14 a Bracigliano, 19 ad Agropoli, 11 a Giffoni Sei Casali, 39 a Fisciano, 33 a Capaccio Paestum, 7 a Scala, 59 in totale a Montesano sulla Marcellana, 24 totali ad Atena Lucana.

Sindaco positivo

Intanto, ha annunciato la sua positività al virus anche il sindaco di Laviano, Oscar Imbriaco, che da ieri sera è in quarantena , dopo aver avvertito alcuni sintomi. “Ai primi due tamponi antigenici sono risultato positivo - scrive - Le condizioni cliniche non sono compromesse, a breve procederò con le terapie come da protocollo in attesa di un miglioramento generale delle condizioni di salute”.