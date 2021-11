Covid nel salernitano: nuovi casi positivi a Bracigliano e Capaccio Paestum

Ci sono altri 4 contagiati dal Covid in provincia di Salerno: 1 a Capaccio Paestum e altri 3 a Bracigliano.

Il report

Nell'Agro, in particolare, ecco la nota stampa diffusa dal sindaco: "Vi comunico che la competente ASL, a seguito dei controlli effettuati, ci ha comunicato che sono stati registrati altri 3 casi di positività al Covid-19. Il numero di guariti nella nostra Comunità da inizio pandemia è salito a 444 unità, con 3 guariti in più rispetto al precedente aggiornamento. Al momento risultano 7 soggetti positivi, nei confronti dei quali sono scattate le misure di prevenzione sanitare con l'obbligo di quarantena domiciliare. La maggior parte dei soggetti che sono risultati positivi nel recente passato hanno avuto lievi sintomi e, insieme ai loro familiari, hanno osservato il periodo di quarantena, come da protocollo, fino alla avvenuta guarigione. Ad oggi, quindi, questo unico soggetto risultato positivo si è sottoposto a quarantena domiciliare fiduciaria".