Covid-19, due contagi a Campagna: chiusa una scuola per due giorni

Nuovi contagi nel salernitano, precisamente a Campagna: è risultato positivo il tampone di un alunno che frequenta il Plesso Scolastico "E.De Nicola" dell' I.C. G.Palatucci. Di conseguenza, in via cautelativa e precauzionale, per consentire la sanificazione dell'intero plesso, il sindaco ha emanato una ordinanza di chiusura, per le giornate del 12 e del 13 ottobre per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

L'altro caso

Inoltre, l'Asl ha comunicato un altro caso di positività di un campagnese (caso accertato dall'ASL del Lazio dove era ricoverata la persona in questione). Infine, si è negativizzato il tampone relativo ad un cittadino risultato positivo nelle settimane scorse. Di conseguenza, attualmente il numero di positivi complessivamente presenti sul territorio è pari a 5.