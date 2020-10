Covid, 21 morti e altri 1593 casi positivi in Campania: il bollettino

Il Covid non arretra: ci sono 21 morti in Campania. Va precisato - è scritto nel bollettino regionale - che sono deceduti tra il 1° ottobre e il 17 ottobre ma sono stati registrati ieri. Sono 1593 i nuovi positivi in Campania, sui 12.695 tamponi effettuati. Dei contagiati, 79 sono i sintomatici e 1514 gli asintomatici. Lo rende noto l'​Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica: ad oggi, nella nostra regione sono stati registrati 27.412 positivi su 778.882 casi analizzati.

Nel ribadire che il computo dei deceduti è complessivo (fino al 17 ottobre) sui 522 complessivi dall'inizio della pandemia, la Regione segnala anche che i guariti del giorno sono 123 su 8.576 totali.

Ecco il report dei posti letto Covid su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva complessivi: 113

Posti letto di terapia intensiva occupati: 85

Posti letto di degenza complessivi: 925​

Posti letto di degenza occupati: 884