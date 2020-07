Covid, 19 casi positivi in Campania: il bollettino della Regione

Il totale positivi in Campania, dall'inizio della pandemia, va aggiornata a quota 4.858, su 316.191 tamponi effettuati. Non ci sono deceduti. In totale, dall'inizio del Covid, i morti in Regione sono stati 434. La buona notizia riguarda una persona guarita