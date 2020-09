Covid in Campania, altri 260 casi positivi: il bollettino dell'Unità di crisi

Sono 260 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 4353 tamponi. Dei nuovi casi, 12 sono rientri dalla Sardegna, 64 dall'estero. Il bollettino regionale fornisce una ulteriore precisazione: dei 260 casi, 218 sono "giornalieri", cioè delle ultime 24 ore e 42 sono stati contabilizzati oggi ma fanno parte di un residuo (83) comunicato ieri.

Il bollettino

Il totale dei casi di positività al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza è 8128, mentre sono 459.231 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che il totale delle persone decedute in Campania dall'inizio dell'emergenza è 448. Non ci sono decessi. Sono 12 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4490 di cui 4485 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.