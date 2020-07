Coronavirus, altri 14 casi positivi in Campania: il bollettino

Sono quattordici i nuovi casi positivi di Coronavirus in Campania, sui 1555 tamponi effettuati nelle ultime ventiquattrore. E’ quanto comunica l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica

Il bollettino

Una persona, invece, risulta guarita. Restano 434 i deceduti. Nella nostra regione salgono a 4926 i contagiati su 324.552 test analizzati dai laboratori. I guariti complessivi sono 4127.