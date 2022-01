Covid-19, 12.135 nuovi contagi e 17 decessi: il bollettino regionale

Sono 12.135 i nuovi contagi in Campania, di cui 8.814 emersi dai tamponi antigenici e 3.321 dai molecolari, su casi analizzati 83.290, di cui 55.562 con test antigenici e 27.728 con molecolari. Come fa sapere l'Unità di Crisi, i dati tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Sono 15, purtroppo, i nuovi decessi, nelle ultime 48 ore, mentre 2 quelli avvenuti in precedenza ma registrati ieri.



Ecco i dati sui posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 100

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.387

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

