Covid in Campania: 136 nuovi casi positivi, il bollettino della Regione

Sono 136 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall'analisi di 3895 tamponi.

Il bollettino

Il totale dei casi di positività al coronavirus in Campania dall'inizio dell'emergenza è 9351, mentre sono 505.463 i tamponi complessivamente esaminati. L'Unità di crisi della Regione Campania comunica che il totale delle persone decedute in Campania dall'inizio dell'emergenza è 452 e non si registrano nuovi morti nelle ultime 24 ore. Sono 60 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 4819 di cui 4815 completamente guariti e 4 clinicamente guariti.