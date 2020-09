Covid, 117 nuovi positivi in Campania: il bollettino della Regione

Sono 117 i nuovi positivi, fino alle mezzanotte di ieri, in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, infatti, ha fatto sapere che su 5134 tamponi effettuati, sono stati rilevati 117 contagi. In 39 casi si tratta di viaggiatori (29 provenienti dalla Sardegna, 10 da Paesi esteri).

I dettagli

In Campania, quindi, i positivi sono in totale 7285 su 430.232 tamponi effettuati. Nessun deceduto. Restano 446 le vittime in totale. Ci sono stati 7 nuovi guariti sui 4437 complessivi (di cui 4432 completamente e 5 clinicamente).