Covid-19 in Campania, 1.361 nuovi positivi e 11 decessi in 48 ore

Sono stati registrati 1.361 nuovi positivi ieri, in Campania. Di questi, 1.194 gli asintomatici e 167 i sintomatici su 15.872 tamponi eseguiti.

I dati

Nella nostra regione, dunque, sono emersi in totale 168.794 contagi su 1.737.112 pazienti analizzati. Inoltre, purtroppo altri 43 decessi, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 32 deceduti in precedenza ma registrati ieri​ su un totale di 2.107 morti dall'inizio della pandemia. In merito ai guariti, 2.869 i nuovi su 69.473 complessivi.

Ecco il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 138

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.852

** Posti letto Covid e Offerta privat