Pubblicano su Fb le foto della festa di compleanno, arrivano i vigili: raffica di multe

L'episodio si è verificato, lo scorso weekend, in un'abitazione situata in località Santa Venere di Capaccio Paestum

Nonostante il Covid continui a circolare, c’è ancora chi non rispetta le normative in vigore per prevenire la diffusione del virus.

Il fatto

A Capaccio Paestum, lo scorso weekend (quando la Campania era ancora in zona rossa), è stata organizzata una festa di compleanno alla presenza di ben 40 adulti e 10 minorenni. A far scattare le indagini della Polizia Municipale alcune fotografie pubblicate dal padre della bambina, in cui apparivano familiari ed ospiti in un giardino di un’abitazione situata in località Santa Venere. Gli agenti sono prontamente intervenuti sul posto, a seguito di diverse segnalazioni, identificando e sanzionando tutti i presenti.