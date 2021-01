Covid nella casa di riposo a Pezzano: 43 contagiati, l'annuncio del sindaco

Ci sono 43 anziani positivi nella casa di riposo in località Pezzano. Lo ha annunciato alla comunità il sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano. Ha aggiunto: "Ci teniamo a tranquillizzarvi che la situazione è monitorata minuto per minuto, siamo in stretto contatto con il dipartimento di prevenzione dell'Asl Salerno per il monitoraggio della situazione pandemica e la struttura".

Il report

Il sindaco ha anche fornito il report giornaliero dei contagi che riguardano gli altri cittadini: zero positivi, 1 guarito. Il totale dei positivi è 15: "2 concittadini a San Cipriano/Vignale, 7 concittadini Pezzano/Filetta, 3 concittadini a Campigliano, 3 concittadini che effettuano quarantena fuori comune. Il totale dei guariti è 109".

Contagi a Bracigliano

Il sindaco Antonio Rescigno ha annunciato che il numero dei guariti è salito a 269 unità, con 14 persone negativizzate. Nel frattempo, è stata registrata la positività al Covid-19 di altri 5 cittadini, a Bracigliano. "Gli attuali positivi - scrive il sindaco - sono 30".