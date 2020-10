Covid-19, altri tre casi positivi a Baronissi ed uno a Vietri sul Mare

Altri tre nuovi casi di Covid-19 nel comune di Baronissi. Sono risultati positivi ai tamponi processati nel pomeriggio due cittadini facenti parte dell’elenco fornito dal Comune e uno che ha sostenuto le indagini per proprio conto. Si tratta di Rosaria Coppola, Luigia De Chiara e G.B. (anno 2008) che frequenta la scuola a Lancusi. Il sindaco Gianfranco Valiante: “Buone le condizioni di salute di tutte e tre che ringrazio per aver consentito la pubblicazione dei loro nomi. Gli ulteriori tamponi comunicati dall’Asl (in totale 13) hanno dato esito negativo”. Sale a 22 il numero dei cittadini positivi al Coronavirus.

A Vietri sul Mare

Un nuovo contagio è stato comunicato dal sindaco Giovanni De Simone: "Sono state attivate tutte le procedure e messi in quarantena i contatti della persona, gli auguriamo una pronta guarigione".

A Fisciano

Sono risultati 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 gli esiti di altri 10 tamponi effettuati ad altrettanti cittadini di Fisciano frequentanti la palestra di Baronissi. Inoltre, sono stati al momento trasmessi solo 3 dei 13 tamponi rimanenti, riferiti ai ragazzi che frequentano la classe 2 sezione C della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Don A. De Caro” di Lancusi, di cui 2 sono risultati 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 e 1 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 (residente a Baronissi). “Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni di esiti entro domani.A tutti loro va il mio caloroso abbraccio. La sicurezza dei nostri bambini - dichiara il sindaco Vincenzo Sessa - è per tutti noi una priorità, operare con lucidità e responsabilità è un nostro dovere. Rispettiamo scrupolosamente le norme per contrastare la diffusione del virus, la strada è lunga ma ce la faremo!”.