Coronavirus, due nuovi casi positivi a Cava e Pontecagnano Faiano

Aumentano i contagi nei comuni della provincia di Salerno. Un cittadino domiciliato a Cava de’Tirreni, è risultato positivo al tampone da Covid 19. A comunicarlo è direttamente il sindaco Vincenzo Servalli dal suo profilo Facebook. I protocolli sono stati attivati e di conseguenza i contatti diretti posti in isolamento. “Pur nella normale conduzione delle nostre attività e della nostra vita, rimane necessario, più che mai, il responsabile rispetto delle norme e dei comportamenti di prevenzione” avverte il primo cittadino.

L'altro caso

Un uomo di Pontecagnano Faiano, trovandosi la scorsa notte, in ospedale è risultato positivo al tampone. "Trasportato celermente presso l'unità Covid dell'ospedale Scarlato di Scafati e sottoposto alla quarantena, il caso non è riconducibile a quelli annunciati precedentemente" precisa il sindaco Giuseppe Lanzara. L'Asl in queste ore sta ricostruendo la mappatura esatta dei contatti avuti dal paziente negli ultimi giorni.