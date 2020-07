Covid-19, nuovo caso positivo ad Agropoli: scatta l'obbligo della mascherina

C’è un nuovo caso di Covid-19 ad Agropoli. A confermarlo, questa sera, è stato direttamente il sindaco Adamo Coppola nel corso della Santa Messa in onore della Madonna di Costantinopoli. Si tratta di un ragazzo che è stato in vacanza fuori città e che appena ha avvertito i sintomi al rientro si è subito auto isolato all’interno della sua abitazione. La positività è stata accertata all’esito dei tamponi.

La nuova ordinanza

Nel corso del suo intervento, rivolgendosi ai suoi concittadini e alle Forze dell’ordine, il primo cittadino ha annunciato una nuova ordinanza: “Dobbiamo alzare il livello di guardia. Per questo disporremo l’utilizzo della mascherina anche all’aperto. Mi rendo conto che è una misura fastidiosa, ma tutto sommato non è così pesante. Il nostro obiettivo è quello di mettere la città in sicurezza”.