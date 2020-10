Covid, cinque positivi a Castel San Giorgio: l'Asl contatta il sindaco

Il Covid incalza e nuove notizie di tamponi positivi provengono da Castel San Giorgio. Il sindaco Paola Lanzara ha voluto informare la cittadinanza ma anche ribadire inviti alla prudenza.

La nota

"Cari concittadini devo purtroppo comunicarvi che siamo stati appena informati dall'Asl Salerno che in questo fine settimana altri cinque concittadini sono risultati positivi al Covid 19 - ha scritto - Le persone sono asintomatiche e in quarantena presso le proprie abitazioni.

Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità per una pronta guarigione".