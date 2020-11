Covid a Castel San Giorgio e Santa Marina: boom di positivi, pronta l'ordinanza

Il Covid non arretra. Il sindaco di Pagani scrive al Prefetto e aggiorna sugli orari dell'Usca, il primo cittadino di Castel San Giorgio dispone la chiusura degli uffici comunali che potranno fornire servizi solo previo appuntamento e il sindaco di Santa Marina prepara l'ordinanza. Aggiunge: "Bisogna fare in fretta, non c'è più tempo".

Castel San Giorgio

"Con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione - spiega Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio - fatti salvi eventuali e successivi provvedimenti presi in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del Covid - tutti gli uffici saranno aperti solo previo appuntamento telefonico ed a mezzo mail". E' la conseguenza del nuovo aggiornamento sui positivi a Castel San Giorgio: 7 nuovi contagiati e in totale 78 positivi domiciliati".



Santa Marina

"Le positività ad oggi comunicate ufficialmente sono 33, di cui 2 residenti ma non domiciliati nel Comune di Santa Marina e 3 non residenti attualmente positivi e domiciliati in quarantena nel Comune". Lo comunica il sindaco Giovanni Fortunato.

La decisione

"Purtroppo i numeri stanno rapidamente salendo - spiega il primo cittadino - molti tamponi sono in fase di analisi, quindi il numero potrà variare rapidamente. La salute dei miei cittadini va tutelata ed il discorso che muoiono solo gli anziani deve scomparire perché, a parte la non veridicità delle affermazioni, va ad offendere le famiglie che hanno perso i propri cari, un padre o una madre anziana, un nonno, una nonna, un parente a cui si voleva bene. In arrivo un'ordinanza, non c’è più tempo e bisogna agire".