Covid-19 a Castellabate, Spinelli sospende cerimonie e feste in attesa dei tamponi

Il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli alza la guardia emettendo una nuova ordinanza che dispone alcune misure da seguire in via precauzionale, in attesa dei tamponi disposti dall'Asl che verranno presto effettuati all'interno del territorio comunale. L’atto è conseguente alla misura di isolamento domiciliare fiduciario disposta per ventitré residenti, presenti tra i contatti di un non residente asintomatico, poi risultato positivo al coronavirus.

Le nuove disposizioni

L'ordinanza prevede, come ulteriore misura di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, fino all'avvenuto test e alla conoscenza dell'esito dei tamponi, di sospendere ogni qualsivoglia forma di intrattenimento, sia all'interno che all'esterno di tutte le attività commerciali e l'annullamento delle feste e cerimonie, anche private, che possano determinare anche minimi assembramenti. Viene inoltre raccomandato ai gestori di tutte le attività commerciali di rafforzare la vigilanza all'interno ed all'esterno dei propri locali, invitando l'utenza al rispetto del distanziamento sociale e all'utilizzo corretto della mascherina.

Il commento

Il primo cittadino precisa: “La situazione è sotto controllo essendo scaturita da un evento circoscritto che ha permesso di ricostruire prontamente la rete dei contatti. A scopo precauzionale e in attesa dell'esito dei tamponi, confidando nella loro negatività, dobbiamo continuare a tutelare la salute di tutti e impegnarci ancor di più al fine di evitare comportamenti scorretti”.