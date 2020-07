Covid in Cilento:tampone positivo a Castellabate, l'annuncio del sindaco

Ancora Covid in Cilento: una persona è risultata positiva a Castellabate. Anzi, tra i contatti di Castellabate. Lo precisa il sindaco Costabile Spinelli che, in diretta facebook, ha informato i concittadini ma ha anche spiegato che si tratta di una persona che ha raggiunto la località turistica nel fine settimana, si è trattenuta per 48 ore e poi è andata via. L’uomo aveva raggiunto Castellabate per partecipare ad una cerimonia. Tornato a Roma, è stato sottoposto a tampone perché nella rete dei contatti di un paziente positivo ed è risultato a propria volta contagiato.



I dettagli

La profilassi è scattata su segnalazione dell'Asl che ha avvertito il primo cittadino della presenza, nella rete dei controlli e dei contagi, di una persona che aveva soggiornato a Castellabate. "Si tratta di una persona risultata positiva, che poi è andata via. E' stata ricostruita la rete dei contatti, si tratta di 23 persone e l'Asl le ha poste in isolamento fiduciario, fino all'8 agosto - ha detto il primo cittadino - Abbiamo chiesto all'Asl di velocizzare ed effettuare controlli. La situazione è circoscritta a nuclei familiari che hanno avuto contatti nel fine settimana. Non deve esserci allarmismo, è una situazione assolutamente governabile e gestibile. Si tratta di un contatto di poche ore".