Covid-10 a Castellabate: tre guarigioni, il terzo caso verso la risoluzione

Buone notizie a Castellabate: il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha comunicato che i primi tre casi affetti da Covid 19 sono completamente guariti.

Uno verso la guarigione

Il quarto caso ed in questo momento l’unico sul territorio di Castellabate è in via di risoluzione. Tirano un sospiro di sollievo, dunque, i residenti della perla cilentana.