Mal di collo e strani sintomi: Cava prega per la 12enne positiva al Covid

Cava prega per una ragazzina di 12 anni, affetta da Covid-19. Toccante, il post di una utente pubblicato sulla pagina "Sei di Cava de' Tirreni se...puoi parlare": la malcapitata ora sta meglio. Centinaia, i cittadini che hanno espresso vicinanza alla famiglia e che hanno lasciato messaggi di incoraggiamento per la piccola.



Stamattina, forte e assordante è il pensiero di quanto ho appreso ieri. Bimba cavese di 12 anni, mal di gola, collo che cominciava a storcersi. Portata in ospedale, nessuno ha pensato che forse la piccola potesse avere contratto il Covid. Potevano rimandarla a casa: sierologico effettuato, presenti gli anticorpi, ma il mostro ha fatto danni. Piano piano è arrivato al cuore scatenando miocardite e pericardite, ormai brachicardica: la piccola oggi sarà sottoposta a risonanza cardiaca.

Oggi occorre una preghiera speciale, il Covid colpisce tutti, anche i bambini e se vi dico che l'hanno presa per i capelli, credeteci. In tutta questa storia, la piccola ha avuto la fortuna di incontrare una dottoressa del nostro nosocomio che non si è fermata al mal di gola. Per tutti i negazionisti: la bambina è un vulcano ed era in ottima salute. Preghiamo per te piccola.