Covid in provincia: negativo il sindaco di Battipaglia, nuovi in altri Comuni del Salernitano

Il Covid non arretra ed i sindaci continuano ad informare le comunità riguardo i nuovi contagi. Alle notizie di nuovi positivi si aggiungono anche aggiornanenti sui nuovi negativizzati. Nessun positivo (e guarigioni), infatti, a Castellabate. Zero positivi anche a Giffoni Valle Piana e Giffoni Sei Casali. A Sapri, scoperta la variante inglese del Coronavirus: tre persone contagiate.

Cava de' Tirreni e Pagani

"Dai dati pervenuti - annuncia il sindaco Servalli - sono complessivamente 84 i cittadini cavesi che risultano positivi alla data di oggi mercoledì 27 gennaio 2021 di cui 9 sono ricoverati in strutture ospedaliere. Sono invece 42 i guariti". Nel'Agro, a Pagani, 5 nuovi positivi.

Valle dell'Irno

A Mercato San Severino, il sindaco Antonio Somma comunica 3 nuovi positivi: "Due concittadini residenti al Capoluogo; una persona residente nella frazione Pandola". Due persone guarite A Fisciano, il sindaco Vincenzo Sessa annuncia la presenza di un nuovo positivo al Covid, residente a Lancusi.

Cilento

Non solo la notizia di due docenti risultati positivi a Giungano ma anche la confortante comunicazione di Luisa Maiuri, sindaco facente funzioni a Castellabate: "Vi comunico che altri 2 nostri concittadini si sono negativizzati. Totale guariti: 163. Totale positivi: 9".

Botta e risposta

A Battipaglia, botta e risposta a distanza, attraverso i social, tra il sindaco Cecilia Francese e un dipendente comunale, anonimo, che avrebbe inviato alla stampa la foto di una pausa pranzo consumata negli uffici dell'Ente. Seccata la replica di Francese: "Uno dei pochi uffici all’interno del quale non è contemplato lo smart working, con un gruppo di dipendenti restato costantemente al lavoro in presenza per la gestione dei servizi essenziali e soprattutto per la gestione locale della pandemia. Giovedì 21 gennaio ho accettato l’invito di rimanere a mangiare un panino insieme a loro, nella pausa pranzo. Da precisare che nell’ufficio, e chi viene per consultarci lo sa, si sta sempre attenti al rispetto delle disposizioni di sicurezza anti Covid (igienizzazione, mascherina e distanziamento). Quando mangi ovviamente togli la mascherina, non mi risulta il modo di introdurre il cibo in bocca senza togliere la mascherina. Da premettere che molti di loro fanno periodicamente tampone proprio per il tipo di lavoro che fanno e per i livelli di esposizione cui sono sottoposti e per la sicurezza loro e dei cittadini che si trovano ad avere contatti con i dipendenti di quel settore Seduto con noi un funzionario che nella successiva giornata di lunedì 25 gennaio, a seguito di vicende familiari, si è sottoposto tampone molecolare risultando positivo al virus, un funzionario che in ogni caso a partire da venerdì non veniva in ufficio".

I controlli

"In ogni caso, per sicurezza di tutti - prosegue Cecilia Francese - ho fatto il tampone ieri pomeriggio (dopo 5 giorni dal contatto) e sono risultata negativa. Altrettanto negativi al virus sono risultati tutti gli altri dipendenti e funzionari dell’ufficio tecnico che si sono sottoposti a tampone molecolare ieri pomeriggio. Ringrazio il dipendente comunale che ha conservato la foto incriminata (lavoratori e colleghi che mangiano senza mascherina addirittura, come se fosse possibile il contrario), ha aspettato di conoscere la positività del suo collega e anonimamente ha inviato foto ai giornali per colpire un sindaco che ha la colpa di amare la sua città".