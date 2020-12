Covid Center Ruggi, blitz dei Nas dopo il servizio di Giletti

Sopralluogo dei carabinieri del Nas oggi nell'ospedale modulare di Salerno. Secondo quanto si è appreso i militari hanno ispezionato la struttura "d'iniziativa". I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità sono impiegati con funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli (pm Maria di Mauro, procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio) sulla realizzazione degli ospedali modulari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica a Napoli, Caserta e Salerno.

Le strutture dei prefabbricati, marchiate col simbolo della Regione, sono state progettate per 24 pazienti ma, ad oggi, sarebbero collaudate per sei. I controlli sono scattati a due giorni di distanza dal servizio della trasmissione "Non è l'Arena" di Massimo Giletti che mostrava le apparecchiature per i posti letto inutilizzati ammassate in una stanza. Durante la trasmissione, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri aveva annunciato delle verifiche a breve.

Inoltre, di recente, poco prima della classificazione come zona rossa della Campania, i carabinieri del Nas hanno affiancato gli ispettori del Ministero della Salute in quattro ispezioni eseguite a Napoli nell'Ospedale del Mare, e al Cotugno, Cardarelli e Monaldi.