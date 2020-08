Covid 19, un giovane contagiato a Centola: trasferito in ospedale a Scafati

Il Covid avanza e si registrano nuovi contagi in provincia di Salerno. Dopo gli annunci dei sindaci di Castel San Giorgio, di Angri, di Baronissi e Montecorvino Rovella, anche il primo cittadino di Centola ha annunciato alla comunità cilentana un caso di positività al Coronavirus.

I dettagli

"Abbiamo appreso - scrive - che un giovane di Milano in vacanza nel nostro Comune è risultato positivo al Covid 19. Lo stesso, a scopo precauzionale, già ieri era stato posto in isolamento insieme alla fidanzata. Questa sera è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale di Scafati. Il giovane non presenta alcun sintomo. Sono completamente guarite, invece, le due donne residenti a Centola che erano risultate positive alcune settimane fa. La situazione al momento è sotto controllo. Vi prego però di rispettare rigorosamente tutte le norme anticovid: indossate sempre la mascherina e mantenete le distanze. Non facciamoci prendere dal panico".