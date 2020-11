Covid-19: casi di positività per il personale di una pasticceria salernitana

Diversi casi di positività sono emersi dallo screening sul personale di una nota pasticceria salernitana. Saracinesche abbassate, dunque, per l'esercizio sito in via Irno, a causa dei protocolli anti-contagio attuati a seguito del dato riscontrato.

A notare la chiusura del bar-pasticceria, innumerevoli golosi che, anche da altri quartieri cittadini, erano soliti recarsi in via Irno per acquistare i dolci. L'intera zona e non solo, dunque, augura pronta guarigione ai contagiati.