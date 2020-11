Chiusi il lungomare e la villa comunale nel week-end a Salerno, anche Eboli "blinda" le piazze

Hanno accolto l'invito del Governatore Vincenzo De Luca, diversi sindaci della Campania, in merito alla chiusura, nei week-end, di lungomari e centri storici, nell'ambito delle misure anti-Covid. In particolare, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha chiesto al Prefetto la convocazione di un tavolo per l'ordine e la sicurezza. Questo pomeriggio, alle ore 17.30, si terrà l'incontro da remoto, per discutere e concordare le azioni da mettere in campo per garantire il rispetto di quanto previsto per il contenimento della pandemia, ovvero l'uso della mascherina, il distanziamento e la sicurezza nelle zone perimetrate e chiuse quali la villa Comunale e il lungomare nonché per il controllo e il rispetto del divieto di circolazione se non per motivi di salute, lavoro e comprovata necessità dopo le ore 22.

L'annuncio

Il sindaco ha disposto per ogni sabato e domenica a partire da dopodomani e fino al 3 dicembre, la chiusura del lungomare cittadino (con annessa spiaggia di Santa Teresa) e della Villa Comunale.

Eboli

Intanto, dopo il boom di contagi registrati ieri, anche Eboli corre ai ripari con un'ordinanza di chiusura di Piazza Carlo Levi e Piazza Matteo Ripa. "In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio, ho firmato questa mattina l'Ordinanza 305 con la quale con decorrenza immediata e fino al prossimo 3 dicembre restano chiuse Piazza Carlo Levi e Piazza Matteo Ripa, luoghi abituali di incontri tra giovani e dove è possibile si creino assembramenti", ha annunciato il sindaco facente funzioni, Luca Sgroia.