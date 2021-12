Covid-19, chiusura anticipata delle scuole a Bellizzi: l'annuncio del sindaco

Chiusura anticipata delle scuole a Bellizzi in vista delle festività natalizie. La decisione è stata assunta dal sindaco Mimmo Volpe per effettuare, da lunedì 20 dicembre, una sanificazione straordinaria anti-Covid di tutti i plessi scolastici. Di conseguenza, sarà attivata la didattica a distanza per tutti i ragazzi/studenti.

L'annuncio

Il provvedimento è stato ratificato dopo un confronto con la dirigenza scolastica e gli uffici tecnici del Comune “anche per allentare le preoccupazioni dei nostri genitori e tutelare il più possibile la salute dei piccoli” alla luce dell’aumento dei contagi che si sta verificando, anche tra i più piccoli, in Campania. L’obiettivo – spiega Volpe – “mira anche a garantire una maggiore sicurezza degli ambienti e dei plessi scolastici. Quindi per i giorni 20/21/22 dicembre 2021 tutte le scuole di ogni ordine e grado restano chiuse”.