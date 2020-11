Controlli anti-Covid: chiusi due bar a Salerno e Scafati, multati 48 cittadini

In questo fine settimana, le Forze dell’Ordine hanno continuato ad attuare le indicazioni emerse in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Salerno Francesco Russo. L’obiettivo è contrastare quei comportamenti che favoriscono la diffusione del Covid-19. In azione, ancora una volta, oltre alle unità della Polizia di Stato, dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, anche i Militari dell’Esercito Italiano e le pattuglie delle Polizie Locali.

Il report

Nelle giornate di venerdì e sabato, a Salerno ed in provincia, sono state controllate complessivamente 2006 persone (48 multate perché prive della mascherina); ispezionati 415 pubblici esercizi (4 multati e 2 chiusi per mancato rispetto della normativa anti-Covid). In particolare è stato sanzionato con la chiusura immediata, un bar di Salerno perché consentiva di sedere a persone oltre il numero massimo e non impediva la presenza di altre persone in piedi, oltre alle relative sanzioni pecuniarie previste. Allo stesso modo, un altro bar a Scafati è stato sanzionato con la chiusura per la somministrazione di bevande oltre l’orario consentito, oltre che con le previste sanzioni pecuniarie).