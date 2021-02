Covid-19 e scuola, i sindaci dell'Agro e della Valle Metelliana: "Chiediamo un incontro al Prefetto"

I primi cittadini rendono note forte pressioni da parte di genitori e dirigenti scolastici per la chiusura dei plessi, nonchè segnalazioni dei dipartimenti Asl disomogenei in tal senso, per Comuni posti sullo stesso confine

Scrivono al Prefetto, alla Regione, all'Asl e alla Provincia, i sindaci dell'area Nord della provincia di Salerno, alias dell'Agro Nocerino e della Valle Metelliana per chiedere un incontro urgente sulla gestione delle scuole in presenza nell'emergenza epidemica.

Le richieste

I primi cittadini, infatti, rendono note forte pressioni da parte di genitori e dirigenti scolastici per la chiusura dei plessi, nonchè segnalazioni dei dipartimenti Asl disomogenei in tal senso, per Comuni posti sullo stesso confine. Necessario, dunque, un incontro urgente anche a seguito delle chiusure delle scuole ad Angri, Scafati e Pagani. L'auspicio è che tutto si risolva in modo armonico e sulla base di dati Asl. La lettera è stata formata dai sindaci di Angri, Cava, Corbara, Nocera Inferiore e Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano, Sarno e Scafati.