Covid nel salernitano: 7 nuovi contagi a Camerota

Contagi Covid in aumento nel salernitano, come documentato dal bollettino del Ministero della Salute. Nuovi positivi anche nel Cilento. A Camerota, in particolare, sono risultati positivi altri sette cittadini. Di questi, cinque risiedono nella frazione Marina mentre due risiedono nel capoluogo.

I nuovi contagi strettamente collegati al focolaio di Centola. E' scattata la profilassi e l’Asl ha già disposto i tamponi. “Ai cittadini risultati positivi, si augura una rapida guarigione”, ha commentato il sindaco.