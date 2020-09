Covid a Celle di Bulgheria: un contagio, le raccomandazioni del sindaco

Ancora Covid in provincia di Salerno. Stavolta il caso positivo si registra in Cilento, a Celle di Bulgheria. La persona contagiata è una donna di nazionalità moldava, che assiste una anziana residente nella frazione Poderia. La paziente è in isolamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

E' stata anche avviata la ricostruzione dei contatti. Nella "rete" ci sono anche i familiari dell'anziana assistita ed i suoi familiari. Cinque persone in quarantena obbligatoria, su disposizione del sindaco Gino Marotta. Nelle prossime ore saranno effettuati altri tamponi.