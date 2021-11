Covid-19, contagi nel Cilento: ecco i comuni coinvolti

Il Covid non dà tregua ed è sempre guardia alta in Cilento. A Centola, uno dei comuni più colpiti, i casi positivi sono adesso "diminuiti" a 50. Di contro, si registra un aumento dei contagi a Vallo della Lucania: 22. Capaccio Paestum ne segnala in totale 41. Situazione stazionaria ad Agropoli (6 positivi, 16 guariti) ed a Sapri (1 contagio).

Scuole riaperte, altre chiuse



Restano chiuse soltanto le scuole di Marina di Camerota e di Centola. Sono stati riaperti all'utenza, invece, gli istituti di Futani e Laurito, in seguito ai tamponi negativi risultati dai controlli che sono stati effettuati nel fine settimana.