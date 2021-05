Cliente positivo al Covid: chiuso il ristorante giapponese, dipendenti in quarantena fiduciaria

Un caso Covid, legato ad un cliente del Kikko Kaiten Sushi Bar, a Salerno, ha spinto il ristorante giapponese a sospendere temporaneamente l'attività per procedere con nuvi controlli e tamponi estesi ai dipendenti. Il Kikko Kaiten Sushi Bar, con grande senso di responsabilità, aveva già provveduto a sospendere l'attività al pubblico, in attesa di conoscere l'esito del tampone del cliente, rivelatosi poi positivo. La direzione ha voluto pubblicare sulla propria pagina Facebook anche una nota di chiarimento.



Il post

"Ci teniamo a raccontare i fatti in modo chiaro onde evitare inutili allarmi - spiega la direzione - Il ristorante ha chiuso da martedì sera appena abbiamo saputo di un possibile contatto. Non abbiamo fatto un comunicato mercoledì, perché ancora non eravamo certi della positività del contatto, ma in via precauzionale abbiamo deciso di stare in quarantena fiduciaria. Solo ieri sera, il tampone di questo contatto si è rivelato essere positivo. Stamattina (giovedì 27 maggio), l’intero staff si è sottoposto al tampone molecolare in modo tale da poter accertarsi che nessuno possa aver avuto una carica virale alta da poter contagiare i clienti che sono venuti fino a martedì sera. Ci teniamo a precisare che tutti i clienti non sono dei contatti diretti e pertanto non vogliamo creare alcun tipo di allarmismo".