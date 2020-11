Covid e pubblica amministrazione: il Comune di Battipaglia riceve per appuntamento

L'emergenza sanitaria condiziona anche l'attività delle pubbliche amministrazioni. Il Comune di Eboli ha chiuso alcuni uffici, a causa della positività al Covid di un dipendente. Ha adottato provvedimenti anche il Comune di Battipaglia. A seguito dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in osservanza alle disposizioni del DPCM emanato dal Governo, dal giorno 3 novembre c.a. e fino a diverso provvedimento, gli uffici comunali saranno accessibili al pubblico esclusivamente previo appuntamento telefonico per pratiche urgenti ed indifferibili, che non possono essere evase da remoto. Inoltre l’accesso alla Casa Comunale sarà consentito soltanto ad un utente per volta con obbligo di distanziamento tra le persone presenti in ufficio di almeno due metri. Gli interessati, inoltre, dovranno rilasciare all’ingresso le loro generalità ed un numero di contatto valido; è espressamente sconsigliato sostare negli spazi comunale.

Sia gli utenti che il personale sono invitati ad indossare sempre la mascherina.



I dettagli

• Ufficio Protocollo Generale: si raccomanda l’invio della posta via pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it. Le attività dell’ufficio Protocollo Generale vengono assicurate attraverso l’attività di sportello, tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 12,30 ed il lunedì ed il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Per contatti telefonici è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0828/677453/445.

• Ufficio Ritiro Atti Giudiziari: le attività dell’ufficio vengono garantite tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Per contatti telefonici è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0828/677477;

• Ufficio Messi Comunali: le attività dell’ufficio vengono garantite tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 12:30 ed il lunedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Per contatti telefonici è possibile rivolgersi ai seguenti numeri: 0828/677421;

• Ufficio Politiche Scolastiche: le attività sono garantite telefonicamente tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12:00, ed il lunedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. In caso di necessità, indifferibile ed urgente, non altrimenti gestibile, è possibile fissare appuntamento per recarsi presso la sede comunale. I numeri da contattare sono i seguenti: 0828/677478/893/438;

• Ufficio prestazioni sociali agevolate (reddito di cittadinanza/bonus gas-elettrico e idrico/assegno al nucleo familiare e di maternità): le attività sono garantite telefonicamente tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12:00, ed il lunedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. In caso di necessità, indifferibile ed urgente, non altrimenti gestibile, è possibile fissare appuntamento per recarsi presso la sede comunale. I numeri da contattare sono i seguenti: 0828/677885/870/884.

• Ufficio Servizi Sociali: le attività del servizio sociale professionale sono garantite telefonicamente tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12:00, ed il lunedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. In caso di necessità, indifferibile ed urgente, non altrimenti gestibile, è possibile fissare appuntamento per recarsi presso la sede comunale. I numeri da contattare sono i seguenti: 0828/677655/653/668.

• Ufficio Servizi Demografici: Servizi di stato civile, elettorale ed i servizi indifferibili ed urgenti relativi all’Ufficio Anagrafe vengono resi previo contatto telefonico al n. 0828 677306/307 o con modalità telematica da indirizzare all’ufficio protocollo dell’Ente (protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it);

• Ufficio Legale: La ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o mediante il servizio postale, per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare i seguenti numeri: 0828677641;

• Ufficio Finanziario e Tributi: la ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o mediante il servizio postale, per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare i seguenti numeri: 0828677424 (Imu 0828677436 – Tari 0828677878);

• Ufficio Settore Tecnico: la ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o mediante il servizio postale, per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare email: settoretecnico@comune.battipaglia.sa.it

Info utili



Numero telefonico Servizio “Affari tecnici/Segreteria”: 0828677682. Il servizio “Viabilità” risponde al numero 0828677851. Per quanto riguarda il servizio “Politiche abitative/trasporto scolastico”, il numero di riferimento è 0828677835. Servizio “Patrimonio” al numero 0828677808. Servizio “Progettazione/Edilizia Scolastica”: telefono 0828677696. Servizio “Cimitero” disponibile al numero telefonico 0828677743. Per quanto riguarda l'Ufficio Settore “Governo del Territorio”, la ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o mediante il servizio postale. Per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare email: settoregovernodelterritorio@comune.battipaglia.sa.it Telefoni: Servizio “Ambiente” 0828677810

Servizio “Edilizia Scolastica” 0828677819-842, Servizio “Controlli Edilizi” 0828677832. Per l'Ufficio Area Urbanistica, la ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o mediante il servizio postale, per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare i seguenti numeri: 0828677821 – 0828677827. Polizia Locale: la ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o polizia.municipale@cert.comune.battipaglia.sa.it mediante il servizio postale, per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare i seguenti numeri: 0828677532.

Staff Organi Istituzionali

La ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o mediante il servizio postale, per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare i seguenti numeri: 0828677404/408

Staff Segretario Generale



La ricezione dei documenti può avvenire nelle sole modalità telematiche pec protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it o mediante il servizio postale, per la gestione di eventuali appuntamenti o gestione delle pratiche contattare i seguenti numeri: 0828677635