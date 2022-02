Vaccino anti-Covid, al via la consegna di oltre 18mila dosi di "Novavax" ad Eboli

Domani, in collaborazione con l’Esercito Italiano, il corriere SDA, grazie ai 36 mezzi speciali di cui dispone, consegnerà per la prima volta in Campania il nuovo vaccino, che sarà distribuito in una quantità di 53 mila dosi