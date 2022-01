Covid-19: nuovi contagi in 13 comuni salernitani, rinviata la gara tra Real Dem e Alma Salerno

Nuovi contagi nel salernitano. In particolare, 44 nuovi casi ad Agropoli, 28 a San Marzano sul Sarno, 41 nuovi a Castel San Giorgio, altri 2 a Scala e 11 nuovi a Giffoni Sei Casali e altri 7 a Giffoni Valle Piana. Ancora, 21 nuovi casi a Positano, 12 nuovi ad Amalfi, altri 2 a Postiglione, 12 a Castellabate, 14 nuovi a Sapri, altri 21 a Fisciano 8 nuovi a Vietri.

I contagi nello sport

Intanto, il virus non risparmia neanche la divisione Calcio a 5 che, attraverso i propri organi ufficiali, comunica il rinvio della gara tra Real Dem e Alma Salerno. La sfida, inizialmente in programma il 29 gennaio, avrà luogo presso il Pala Senna di Montesilvano (Pe) il 16 febbraio alle ore 19. Il rinvio si è reso necessario a seguito delle positività accertate dei componenti appartenenti al gruppo squadra della società ospitante. La prossima gara in calendario sarà quindi contro la Cioli Ariccia il 12 febbraio prossimo.