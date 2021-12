Focolaio ad Agropoli: la scuola "Cafarelli" resta chiusa

Resta alta l’attenzione ad Agropoli, dopo i primi numerosi contagi all’interno delle scuole. L'Asl-Dipartimento di Prevenzione ha comunicato di aver riscontrato, nelle ultime ore, 22 nuovi casi di positività al Covid-19 in città: il totale di positivi attuali è salito a69.

Il report del sindaco

"Nella scuola Cafarelli è nato un focolaio e, ad oggi, sono circa 25 i bambini positivi, 2 insegnanti e una cuoca. Una situazione realmente difficile che abbiamo seguito con grande attenzione. I locali sonostata sanificati, ma la scuola rimarrà chiusa per tutta la settimana", ha spiegato il primo cittadino in un video pubblicato su Facebook. Al momento, per fortuna, il contagio sembra essere limitato al solo istituto della frazione Moio: secondo l’Asl non desta preoccupazione la situazione degli altri istituti scolastici. "Sono emersi nuovi casi anche nelle altre scuole, ma la situazione è totalmente sotto controllo: sia per quanto riguarda la scuola Landolfi, dove siamo in attesa dell'esito dei tamponi dopo la positività di una insegnante che ha però frequentato poco le classi, sia nella scuola media dove si sono verificati alcuni contagi” ha concluso Coppola.