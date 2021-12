Covid-19: i dati sui contagi al liceo Gatto di Agropoli

Tensione, negli ultimi giorni, tra le famiglie di Agropoli, per la diffusione del Covid a scuola. In particolare, nel liceo “Alfonso Gatto”, 7 classi su 54 sono state poste temporaneamente in quarantena, ma, non essendo emersi ulteriori contagi, gli studenti sono tornati in aula.

I dettagli

In tutto, 10 i casi Covid su 1270 alunni. Oltre ai 10 studenti contagiati, ci sono altri cinque ragazzi in quarantena perchè contatti stretti di persone positive. La situazione, ad ogni modo, risulta sotto controllo.