Covid-19: nuovi contagi in 10 comuni, intanto superata quota 3 milioni di 3° dosi somministrate

Continuano ad aumentare i contagi da Covid nel nostro territorio. In particolare, a Bracigliano sono stati registrati altri 22 casi, per un totale di 96 soggetti positivi. A Vietri, poi, altri 29 nuovi contagi, ad Eboli altri 83, a Fisciano 19 nuovi casi e a Scala è risultata positiva M.A., familiare convivente di un contagiato già accertato nei giorni scorsi. Ancora, dal 23 al 29 gennaio, altri 140 contagi a Siano, altri 6 ad Amalfi, mentre ad Agropoli nelle ultime 24 ore sono stati registrati 49 nuovi casi. Inoltre, a San Gregorio Magno, 11 nuovi positivi così come pure a Sapri.

I vaccini

Intanto, le vaccinazioni in Campania hanno superato quota 3 milioni di terze dosi somministrate. Complessivamente sono state effettuate 4.645.013 vaccinazioni con prima dose, 4.035.847 con seconda dose e 3.005.090 con terza dose. Le somministrazioni totali sono state 11.685.950.