Covid-19: nuovi contagi in 13 comuni, chiusi per sanificazione gli uffici postali a San Severino

Schizzano, purtroppo, i contagi in provincia. In particolare, 103 i positivi a Centola, mentre a Castellabate oggi ne sono emersi altri 10, 36 nuovi casi ad Agropoli e altri 23 a Siano.

Altri 26 positivi, poi, a Bracigliano, dove si contano in tutto 114 casi, altri 13 a Ravello, altri 42 ad Amalfi, dove ce ne sono in tutto 253, e altri 20 nuovi contagi a Giffoni Sei Casali. Ancora, salgono a 67 i casi totali a Scala, dove oggi si registrano altri 34 contagi di cui 4 minori. Inoltre, 8 nuovi positivi al molecolare (che si aggiungono ai 36 di ieri), 33 nuovi positivi all'antigenico per un totale di 77 positivi presenti a Buccino, altri 29 a San Valentino Torio, altri 7 a Caggiano e 6 nuovi casi a Petina.

La preoccupazione a Fisciano

Preoccupa, poi, la situazione Covid a Fisciano, come sottolinea il sindaco Vincenzo Sessa: "In questi giorni di esponenziale innalzamento dei casi covid, notevoli ritardi da parte dell’Asl nella predisposizione delle ordinanze riguardanti le messe in quarantena, dei proscioglimenti e delle ricostruzioni dei contatti, che determinano una situazione di confusione ed incertezza in un momento di per sè già difficile. Capisco i disagi che tutti stiamo vivendo e vi garantisco che stiamo facendo del nostro meglio per andare incontro alle esigenze di tutti, ma in questa circostanza c’è bisogno di massima collaborazione e di maggiore senso di responsabilità da parte dell’intera collettività". Il primo cittadino fa appello a tutti affinchè "nelle prossime settimane, nel pieno della quarta ondata di una pandemia che ha evidentemente sconvolto le nostre vite, rispettiate scrupolosamente le nuove disposizioni per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo".

Poste chiuse a San Severino

Infine, a Mercato San Severino, domani, 7 gennaio, Poste Italiane chiuderà per sanificazione straordinaria, ad eccezione dell’ufficio al Capoluogo aperto solo di pomeriggio.