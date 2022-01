Covid-19: nuovi contagi in 3 comuni salernitani, schizzano i casi a Baronissi

Continua a salire, il numero dei contagi nel nostro territorio. In particolare, in 24 ore, 54 nuovi casi a Baronissi, come fa sapere il sindaco Gianfranco Valiante. In totale, nella cittadina della Valle dell'Irno, 312 le persone contagiate.

I casi

A Caggiano, intanto, altre 11 positività : salgono a 27 i contagi e la situazione è in continua evoluzione. Inoltre a Roccadaspide, 14 nuovi casi di soggetti positivi e 2 guarigioni tra i precedenti positivi, per un totale di 39 casi. Si raccomanda prudenza con il rispetto delle norme anti-contagio.