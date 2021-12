Covid-19, balzo dei contagi a Baronissi: scattano nuovi divieti, altri casi in 4 comuni

Quasi trenta persone contagiate nelle ultime 48 ore: il virus accelera nella città di Baronissi, dove sono 96 i nuovi cittadini positivi in meno di una settimana. Per questo il sindaco Gianfranco Valiante ha disposto, con effetto immediato e fino al prossimo 2 gennaio 2022, il divieto di svolgimento al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi, altri locali pubblici. “Raccomando ancora il rigoroso uso anche all’aperto della mascherina protettiva, il rispetto di distanziamento, il divieto di assembramento” è l’appello del primo cittadino.

Gli altri comuni

Altri 10 casi positivi sono stati registrati a Castellabate, 7 Campagna, 6 a San Valentino Torio, 4 a Sapri. I sindaci invitano i propri concittadini al rispetto delle normative regionali e nazionali in vigore per prevenire l'ulteriore diffusione del virus.