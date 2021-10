Covid-19: aumentano i contagi in due comuni, al cimitero di Centola solo con il green pass

In aumento, purtroppo, i contagi nel salernitano. In particolare, 4 nuovi casi a Baronissi nelle ultime ore. "Ad oggi 17 le persone positive. - ha reso noto il sindaco Gianfranco Valiante- Non tutti vaccinati, una persona è ricoverata in ospedale. Manteniamo rigorosamente distanziamento e indossiamo anche all’aperto la mascherina, evitiamo assembramenti. Vacciniamoci tutti: 80,42% la percentuale dei cittadini che lo ha fatto", ha detto.

Il caso

A Centola Capoluogo, il numero dei contagi passa da 38 a 48, Palinuro conta 9 casi, Foria 5, San Serverino 2. Dunque, 63 i casi attivi, di cui 23 bambini. Accorato, dunque, l'appello del sindaco Carmelo Stanziola a mantenere comportamenti prudenti. Il primo cittadino ha anche firmato un’ordinanza per le modalità di accesso al cimitero che avrà ingressi differenziati: necessario avere green pass vaccinale o tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore e potranno accedere massimo 30 persone contemporaneamente.