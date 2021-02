Covid-19, altri positivi nel Salernitano: il report dei sindaci

A Baronissi, il sindaco Gianfranco Valiante annuncia un nuovo contagiato (in totale 80) e nessun guarito (in totale 566). Buone notizie a Campagna. Le comunica il sindaco Roberto Monaco: "Risultano guarite 7 persone (negativizzate). L’Asl e la Regione Campania non hanno dato comunicazione di nuovi casi. In totale, i casi di positività comunicati, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 30. Di questi 30 casi, 26 si sono sviluppati all’interno di 14 famiglie".

Gli altri Comuni



A Vietri sul Mare, infine due nuovi positivi e un guarito. Ad Eboli, invece, ci sono stati 10 nuovi cittadini infetti. Sono in isolamento domiciliare 209 persone. A Capaccio Paestum un nuovo contagio, 61 in totale e 77 persone in isolamento domiciliare. Un nuovo contagio si registra anche a Buccino. Buccino dove il totale dei contagiati sale a 14, così come a San Gregorio Magno dove un residente è risultato positivo al virus. E’ appartenente a un nucleo familiare in cui già sono risultate altre persone positive. Gli attuali contagi in paese sono 11. Un nuovo caso si registra a Oliveto Citra ed a Colliano.